17.03.2020

По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" показатель снизился на 6,8%.





В январе-феврале 2020 года промпроизводство в Беларуси в текущих ценах составило Br17,2 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года его объем снизился на 3,3%.Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 2,9%, обрабатывающей - на 2,5%. В водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений оно увеличилось на 1,7%.