17.03.2020





Генеральный директор ГПО "Белэнерго" Павел Дрозд заявил, что импорт электроэнергии будет возможен, только если это обойдется дешевле, чем покупать местную."Нам согласован возможный импорт до 2 млрд кВт.ч в 2020 году. Это возможно, если мы будем видеть, что импортная электроэнергия будет дешевле, чем вырабатываемая у нас. Но мы не импортируем в этом году электроэнергию, и пока в наших планах этого нет", - отметил Павел Дрозд.Говоря об экспорте электроэнергии, гендиректор "Белэнерго" пояснил, что теплая погода вносит коррективы в объемы поставок. "По предварительной оценке и уже заключенным контрактам, за I квартал отправим на экспорт в Украину порядка 150 млн кВт.ч. Белорусская электроэнергия также поставляется на рынок Nord Pool, там тоже в связи с погодными условиями произошли значительные изменения цены. Поэтому сегодня возможности экспорта определяют те ценовые параметры, которые складываются на рынке", - пояснил он.Павел Дрозд напомнил, что Беларусь после либерализации на украинском энергорынке в июле 2019 года начала экспорт электроэнергии в эту страну на коммерческой основе через трейдеров. За прошлый год экспорт составил порядка 850 млн кВт.ч.Как сообщалось, Беларусь в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии более чем в два раза по сравнению с 2018-м - до 2,4 млрд кВт.ч. Министр энергетики Виктор Каранкевич пояснял, что в 2020 году ставится задача сохранить достигнутый уровень экспорта.