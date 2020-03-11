11.03.2020

Решением Совмина, закрепленном в постановлении №139 от 9 марта 2020 года, в состав Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности включены два предприятия.

Совмин включил в состав "Беллегпрома" общество с ограниченной ответственностью "Скинтех" и торговое унитарное предприятие "БлакитТрейдЛогистикс".

Документ вступает в силу после официального опубликования.