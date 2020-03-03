03.03.2020

О каких изменениях идет речь, не сообщается. Говорится лишь, что документ открывает возможность для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между странами в сфере поставок газа в республику в 2020 году.





Ранее сообщалось, что 7 февраля страны договорились о цене на газ до 2021 года. Россия продолжит поставлять газ на условиях 2019 года по цене $127 за тыс. куб.м.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко и Министр энергетики РФ Александр Новак подписали Протокол о внесении изменения в Соглашение от 25 ноября 2011 года между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории нашей страны.