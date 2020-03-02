02.03.2020

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности завода - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов.





На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе готовят к началу эксплуатации H-Oil реакторы комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.В настоящее время внутри реакторов, специально изготовленных в Японии, идут уникальные в своем роде операции. Персонал комбинированной установки гидрокрекинга и специалисты строительно-монтажных организаций приступили к новому этапу подготовки к пуску технологического оборудования на реакторном блоке секций 200 и 300.Работы ведут специалисты Мозырского НПЗ и филиала "Брестское монтажное управление" ОАО "Промтехмонтаж". Вскрыты нижние люки реакторов гидрокрекинга R-201, R-202, R-301, R-302. Эти крупногабаритные аппараты рассчитаны на эксплуатацию в условиях давления 18,2 МПа и температуры 437°С. Они были первым оборудованием, установленным на площадке будущего технологического объекта в 2014 году. "Видеосъемка их транспортировки от завода в Японии до нашего предприятия, последующий монтаж в проектное положение легли в основу рекламного ролика компании Mammoet, выполнявшей эти эксклюзивные работы", - поделились на заводе.После установки по рекомендации завода-изготовителя реакторы были законсервированы. Сейчас аппараты вскрыли для монтажа оборудования КИП (контрольно-измерительных приборов), деталей и других операций. Многие из них будут проводиться под контролем иностранных специалистов. "Вскрытие люков на этих реакторах можно считать уникальной операцией. На заводе впервые столкнулись с такими габаритами - шпилька М100 имеет длину 1020 мм и вес 68 кг, люк массой около 4,3 т. Как показала практика, неразрешимых задач нет", - уточнили на НПЗ."В настоящее время идет подготовка к демонтажу верхних крышек реакторов и последующего доступа к их рецикловым чашам. По завершении этих работ будет проведена инспекция реакторов специалистами лицензиара процесса H-Oil - французской компании Axens. После ее заключения "сердце" установки будет готово к пуску", - рассказали на предприятии.Как сообщалось, комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ включает комбинированную установку гидрокрекинга, установки производства водорода и производства серы, 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация этого инвестпроекта позволит заметно увеличить выход светлых, более дорогих и востребованных рынком, нефтепродуктов и обеспечить глубину переработки нефти до 90%. Прогнозная стоимость проекта - более $1,2 млрд.