02.03.2020

Как отметил генеральный директор ГПО «Белводоканал» Олег Конон, опыт, приобретенный Слонимским водоканалом в ходе строительства биогазового комплекса, будет полезен при реконструкции всего комплекса очистных сооружений. Он также подчеркнул, что ввод в эксплуатацию объекта принесет не только экономический эффект, но и одновременно решит многие проблемы экологии.







Объект возведен на очистных сооружениях канализации города Слонима в рамках инвестиционного проекта «Беларусь: экологический инфраструктурный проект – первый этап», финансируемого за счет средств займа Европейского банка реконструкции иразвития и гранта Шведского агентства по сотрудничеству в области международного развития (SIDA).Биогазовый комплекс – это сложные инженерные сооружения, состоящие из устройств подготовки сырья, производства, очистки и хранения биогаза, производства электроэнергии и тепла, автоматизированной системы управления. Возведен объект литовским ЗАО «Аргинта».Цель проекта – улучшение качества очистки сточных вод, снижение сброса загрязняющих веществ в водные объекты и экологической нагрузки на окружающую среду.Производство бuогаза составит 845,3 тысячи кубических метров в год. Годовая выработка электроэнергии достигнет 2010 тысяч кВm*ч, что составляет 70 процентов от энергопотребления очистных сооружений водоканала за год. Годовая выработка теплооэнергuu составит 1 814 Гкал. Уменьшится количество выбросов парниковых газов в атмосферу.