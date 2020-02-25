$15 за баррель. Беларусь подписала протокол с РФ о компенсации за грязную нефть
25.02.2020
Беларусь подписала протокол с РФ о компенсации за грязную нефть и рассчитывает на компенсацию из расчета $15 за баррель, заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
"Ведется активная работа, уже подписан протокол, что российская сторона готова компенсировать, - сказал Владимир Сизов. - Идет работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода".
"Ведется активная работа, уже подписан протокол, что российская сторона готова компенсировать, - сказал Владимир Сизов. - Идет работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода".
Зампред "Белнефтехима" отметил, что речь идет о сумме "по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в историю с грязной нефтью", - это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии. "Из открытых источников стало известно, что они получили компенсацию в размере $15 на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики", - добавил он.
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