20.02.2020

На районно-городской форум в Могилеве прибыла делегация из турецкого города Амасья - представители бизнеса в разных сферах. Во время форума прошло пленарное заседание, где была презентована инвестиционная привлекательность Могилева и области. Состоялась контактно-кооперационная биржа в формате В2В. Организаторы форума - Могилевский облисполком, горисполком и райисполком, Могилевское агентство регионального развития и СЭЗ "Могилев".





ИООО "СБИ Каучук" в Могилеве расширит производство, построив новый комплекс. Соответствующее инвестиционное соглашение было подписано сегодня между администрациями СЭЗ "Могилев" и "СБИ Каучук" во время районно-городского форума "Могилев - Амасья"."Наше предприятие работает в Могилеве с 2009 года. На данный момент мы арендуем около 8 тыс. кв.м у ОАО "Могилевхимволокно". Стараемся развивать и модернизировать производство. Из-за этого появилась необходимость увеличивать площади. Могилевский облисполком выделил 3,5 га земли для строительства нового комплекса. Сейчас уже проводятся проектные работы, а с начала следующего года планируем приступить к строительству, - отметил директор иностранного предприятия с турецким частным капиталом "СБИ Каучук" Умур Эмлик. - Сейчас специализируемся на выпуске резинотехнических изделий для строительства. Однако за время работы в Могилеве у нас появилось много партнеров и возможность производить продукцию для бытовых нужд. Поэтому и будем расширяться".Как отметил директор иностранного предприятия, сейчас ИООО "СБИ Каучук" изготавливает около 3 тыс. т резинотехнических изделий. С появлением нового комплекса производственная мощность увеличится в два раза. Из планов на ближайшую пятилетку - строительство складских помещений и начало производства сырья для изделий непосредственно в Могилеве. Сейчас его привозят из Турции.