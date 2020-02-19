19.02.2020

Местные проектировщики подошли к данной проблеме по-своему. Начиная с прошлого года во всех многоэтажках, которые строят в городе (и такие уже есть), мусоропроводов не будет априори.





Витебск пока остается единственным областным центром, где нет мусоросортировочного завода, но ситуация скоро изменится.Почти полвека мусор со всего города свозится на свалку вблизи Билево. В год это примерно 750 тыс. куб. м отходов. Под ними в настоящее время занято более 30 гектаров земли, а самая высокая гора здесь достигает 30 метров (высота 10-этажного дома).Мусоросортировочный завод, который будет запущен в апреле, расположился в центре свалки. Его готовность, отмечают специалисты, более 70%. Из наружных работ остались благоустройство территории и асфальтирование подъездов. Основная задача на сегодня – монтаж оборудования, который в самом разгаре.В день тут смогут отсортировывать 300 тонн отходов. За год – 100 тысяч тонн.– Особенностью завода можно по праву считать внедрение в линию сортировки оптических сканеров, – отмечает главный инженер УКС города Витебска Сергей Польский. – Машина сможет распознавать фракцию мусора от 60 до 300 миллиметров, компрессором будут выдуваться те части, которые останутся без идентификации.Будет налажена и небольшая переработка. Так, дерево пойдет на щепу – ее должно хватить на собственные нужды. Пластик превратят в гранулы. Но, несмотря на то, что линия автоматическая, завод необходимо будет обслуживать. И здесь, по предварительным оценкам, создадут 115 рабочих мест.Важность сортировки должно понимать и население. Для более качественной работы завода, а вместе с ним и для создания благоприятной экосреды в городе стараются продолжать работу по завариванию мусоропроводов. Например, в 2016-м в Витебске закрыли 89 мусорных шахт. В 2017-м – менее десятка. А в прошлом – только две. На их ликвидацию необходимо согласие более половины жителей дома. Витебчане пока консервативны в этом вопросе.