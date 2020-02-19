С 19 февраля снижена ставка рефинансирования

19.02.2020

С 19 февраля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 9 до 8,75 процента годовых, ставка по кредиту овернайт – с 10 до 9,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8 до 7,75 процента годовых, сообщили в Национальном банке Беларуси.



Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 12 февраля 2020 года.



Следующее заседание Правления Национального банка Республики Беларусь по денежно-кредитной политике запланировано на 13 мая 2020 года.



