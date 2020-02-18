18.02.2020

К 2025 году планируется построить новых 13 полигонов для твердых коммунальных отходов, еще 17 - к 2030 году. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.





"Нам бы хотелось, чтобы на этих полигонах появились не только сортировочные линии, но и мусоросжигательные", - отметил замминистра. Под Минском пока строительство полигонов не предполагается, добавил он.

Как сообщалось, ежегодно на объекты захоронения отходов в Беларуси поступает около 3 млн т коммунальных отходов. На 1 января в стране насчитывалось 159 полигонов ТКО и 598 мини-полигонов. За 2018-2019 годы выведен из эксплуатации один полигон ТКО, закрыто или рекультивировано 626 мини-полигонов (их количество сократилось в два раза).





Также Корбут рассказал о том, что принято решение до 2022 года полностью закрыть все мини-полигоны для ТКО. "Они не соответствуют ни экономическим, ни экологическим требованиям", - пояснил он.