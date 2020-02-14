14.02.2020

Новый резидент СЭЗ «Минск» - ООО «Эмфил Эйр» - будет реализовывать инвестиционный проект на территории города Фаниполь. Компания займется производством инновационного оборудования и систем фильтрации воздуха.





Отметим также, что данное оборудование будет нестандартным: его проектирование, разработка и изготовление будет осуществляться под заказ.

Предприятие планирует наладить выпуск обеспыливающих и химически активных фильтрующих элементов для очистки воздуха, на основе которых планируется организовать производство инновационного высокотехнологичного оборудования и систем фильтрации воздуха. При этом производство будет основано на новых и передовых технологиях, сообщает пресс-служба СЭЗ «Минск».Кроме того, отличительной особенностью проекта станет экспортная ориентированность продукции.