12.02.2020

Первым из шести строящихся пеллетных заводов будет введен борисовский.



Его возводят на территории действующего цеха деревообработки ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз». По состоянию на 10 февраля здесь выполнено уже более 67 % работ (монтаж технологического оборудования, строительные работы), сообщает пресс-служба Минлесхоза.





Завод в Борисове планируется ввести в строй к 1 мая. Другие производства разместятся в Кличевском, Пружанском, Новогрудском, Мозырском и Житковичском районах. Общая мощность заводов составит порядка 156 тыс. тонн пеллет в год.

Строительство завода ведется за счет собственных средств лесхоза (с привлечением кредитных ресурсов). Годовая производительность завода - 30 тысяч тонн.Отметим, что данный вид продукции является экспортоориентированным. Ежегодный объем потребления пеллет в мире превышает 40 млн тонн. При этом, по оценкам экспертов, с каждым годом этот показатель увеличивается примерно на 1,5 млн тонн. Наиболее активными потребителями топливных гранул являются страны Западной Европы. В списке перспективных – и страны Азии. К примеру, только Япония заявила о намерении увеличить к 2030 году объемы потребления пеллет в десять раз (до 20 млн тонн).Строительство пеллетных заводов позволит организациям Минлесхоза не только получить дополнительную валютную выручку, но и вовлечь в оборот неиспользуемые ресурсы низкокачественной древесины. Параллельно строительству заводов в отрасли уже начата работа по привлечению потенциальных покупателей.