12.02.2020

Ставка рефинансирования будет снижена на 0,25%. В соответствии с решением Нацбанка, с 19 февраля она будет равняться 8,75% годовых.







Ставка по кредиту овернайт также изменится - с 10% до 9,75% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 8% до 7,75% годовых.

В прошлый раз ставка рефинансирования в Беларуси была снижена 20 ноября - с 9,5% до 9% годовых.



