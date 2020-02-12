Нацбанк снизит ставку рефинансирования
12.02.2020
Ставка рефинансирования будет снижена на 0,25%. В соответствии с решением Нацбанка, с 19 февраля она будет равняться 8,75% годовых.
Ставка по кредиту овернайт также изменится - с 10% до 9,75% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 8% до 7,75% годовых.
В прошлый раз ставка рефинансирования в Беларуси была снижена 20 ноября - с 9,5% до 9% годовых.
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