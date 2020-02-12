12.02.2020





Для разработки этого направления была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Минэкономики, Минфина и Министерства по налогам и сборам. "Мы отработали наиболее приемлемые варианты изменения правового статуса наших организаций. По мнению экспертов, участвующих в работе, лесхозам необходимо быть государственными казенными предприятиями. И в этом нас поддержала Генпрокуратура. Соответствующий проект указа уже подготовлен", - отметил Виталий Дрожжа.

Виталий Дрожжа пояснил, что к реализации эксперимента можно будет приступить только после того, как будут приняты соответствующие документы. "Сейчас есть определенное законодательство, и мы не можем эти предприятия вывести за его рамки. Поэтому и назрела необходимость в подготовке соответствующего проекта указа, и, если Президент одобрит наши подходы, эти шесть предприятий будут работать совершенно в других условиях", - подчеркнул глава ведомства.





Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа рассказал о подготовке проекта указа о преобразовании государственных лесохозяйственных учреждений в государственные казенные предприятия.Министр считает, что назрела необходимость менять подходы в управлении и администрировании лесов, изменить схему финансирования. "К тому же, у нас сложная система оплаты труда, так как наши предприятия сегодня, по сути, состоят из двух, так как осуществляют как коммерческую производственную деятельность, так и бюджетную. Во многом мы связаны с бюджетной оплатой труда, но, по нашему мнению, она не гибкая. Сейчас этим занимаемся", - сообщил Виталий Дрожжа.По словам министра, в стране планируется провести эксперимент, в котором примут участие шесть различных предприятий из разных областей. Сроки его проведения - 2020-2023 годы. "Нам предстоит вывести эти предприятия из действующей нормативно-правовой базы, проработать на их примере все "за" и "против", сделать при необходимости работу над ошибками. И, если этот эксперимент будет положительным, а мы сделаем все возможное, чтобы так и было, тогда, я полагаю, уже в 2023 году будем переводить всю отрасль на новые условия, а лесхозы станут казенными предприятиями", - заявил он.