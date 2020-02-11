11.02.2020

Продовольственные товары в январе подорожали на 1,1% по сравнению с декабрем 2019 года, непродовольственные - на 0,7%, услуги - на 0,6%.





Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го составил 100,9%.По данным Национального статистического комитета, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе по сравнению с декабрем 2019 года составил 100,6%.