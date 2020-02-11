11.02.2020

В настоящее время Green Genius эксплуатирует 7 биогазовых электростанций в Беларуси общей мощностью 8 МВт. Каждый год они будут поставлять в страну более 64 ГВтч зеленой энергии.





«Быстрый рост животноводства в Беларуси создает благоприятные условия для развития проектов, поэтому мы продолжим развивать наш бизнес на этом рынке. Мы планируем начать строительство еще двух биогазовых установок в этом квартале в Минской и Гродненской областях », - рассказал Русланас Склеповичюс, генеральный директор Green Genius и член совета директоров Modus Group.

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Green Genius, компания по производству возобновляемой энергии, входящая в состав группы Modus, недавно запустила новую биогазовую электростанцию ​​в Беларуси, в Брестской области. В этот проект было инвестировано более 5 миллионов евро. Финансировал проект Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Мощность электростанции - 1 мегаватт.Биогазовая установка общей мощностью 1 МВт расположена рядом с одним из крупнейших свинокомплексов в стране. Для производства экологически чистой энергии недавно построенная биогазовая электростанция будет ежегодно использовать около 250 тысяч тонн органических отходов свинокомплекса. Приблизительно 8 ГВтч чистой электроэнергии будет вырабатываться ежегодно.«Новая биогазовая электростанция не только будет генерировать зеленую энергию, но и нейтрализует запах от свинофермы и превращает органические отходы в жидкие удобрения без запаха. Таким образом, биогазовые электростанции способствуют реализации принципов циркулярной экономики и оказывают положительное влияние на окружающую среду и местные сообщества », - рассказал руководитель биогазового подразделения Green Genius Паулюс Бабраускас.