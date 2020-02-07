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Золотовалютные резервы Беларуси снизились

07.02.2020
Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 февраля 2020 года, по предварительным данным, составили 9 243,1 млн. долларов США (в эквиваленте), сообщила пресс-служба Национального банка страны

За январь 2020 года золотовалютные резервы снизились на 150,4 млн. долларов США (на 1,6 процента).

Снижение уровня международных резервных активов по итогам января обусловлено плановым погашением Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 556 млн. долларов США.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, увеличение стоимости монетарного золота, поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд. долларов США.

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