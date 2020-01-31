31.01.2020

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Внешний государственный долг страны по состоянию на 1 января 2020 года составил 17,1 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 0,2 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%, сообщил Минфин Беларуси.В 2019 году привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1 643,6 млн. долларов США:- 730,2 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;- 638,1 млн. долларов США – банки Китая;- 150,5 млн. долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;- 94,2 млн. долларов США – МБРР;- 30,6 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.Погашение внешнего государственного долга за 2019 год составило 1 511,3 млн. долларов США:- 625,8 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации;- 448,4 млн. долларов США – банки Китая;- 353,1 млн. долларов США – ЕФСР;- 78,6 млн. долларов США – МБРР;- 3,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США;- 1,7 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.