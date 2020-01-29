29.01.2020

в среднем на душу населения – 239 белорусских рублей 87 копеек;

трудоспособное население – 265 белорусских рублей 91 копейка;

пенсионеры – 184 белорусских рубля 20 копеек;

студенты – 232 белорусских рубля 83 копейки;

дети в возрасте до трех лет – 155 белорусских рублей 64 копейки;

дети в возрасте от трех до шести лет – 212 белорусских рублей 79 копеек;

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 260 белорусских рублей 48 копеек.

минимальные трудовые пенсии;

надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров;

доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;

социальные пенсии;

пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;

размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 января 2020 г. № 6 на период с 1 февраля по 30 апреля 2020 г. утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам, пишет mintrud.gov.by.Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 239 рубля 87 копеек, что на 3,5 % выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2019 г. по 31 января 2020 г.За счет роста цен на товары и услуги бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличился на 0,2 %. Основной рост вызван изменением структуры бюджета прожиточного минимума (3,3 %).Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам (в ценах декабря 2019 г.):В связи с изменением БПМ с 1 февраля 2020 г. автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ:Эти выплаты увеличились соразмерно росту БПМ, на 3,5 процента.