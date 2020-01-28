Норвежская нефть лучше российской
28.01.2020
Как рассказал журналистам генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов, на предприятии начался технологический процесс переработки прибывшей первой партии норвежской нефти. "Уже пришел второй состав, ожидаем третий. Нефть прошла входной контроль. Он подтвердил, что содержание серы в нефти Johan Sverdrup меньше, чем в сырье Urals. Наша задача – все организовать на системной основе. Мы отслеживаем все новые возможности, которые появляются на рынке, будем анализировать, выбирать оптимальные варианты", - приводит слова Деимидова "Вестник Нафтана".
Известно, что норвежский сорт нефти Johan Sverdrup вышел на рынок только в четвертом квартале 2019 года, но уже имеет все шансы стать серьезным конкурентом российской Urals. Добыча нефти на месторождении Johan Sverdrup на шельфе Северного моря в 140 километрах к западу от нефтяной столицы Норвегии города Ставангера к концу 2019 года достигла 350 тысяч баррелей в сутки, сообщает ключевой акционер проекта – норвежский Equinor. Летом 2020 года добыча Johan Sverdrup должна вырасти до 440 тысяч баррелей в сутки и достигнуть 660 тысяч баррелей в сутки после 2022 года.
Известно, что норвежский сорт нефти Johan Sverdrup вышел на рынок только в четвертом квартале 2019 года, но уже имеет все шансы стать серьезным конкурентом российской Urals. Добыча нефти на месторождении Johan Sverdrup на шельфе Северного моря в 140 километрах к западу от нефтяной столицы Норвегии города Ставангера к концу 2019 года достигла 350 тысяч баррелей в сутки, сообщает ключевой акционер проекта – норвежский Equinor. Летом 2020 года добыча Johan Sverdrup должна вырасти до 440 тысяч баррелей в сутки и достигнуть 660 тысяч баррелей в сутки после 2022 года.
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