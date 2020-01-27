«Нафтан» начал переработку норвежской нефти
27.01.2020
ОАО "Нафтан" в понедельник начало переработку поступившей накануне по железной дороге норвежской нефти, сообщило агентство "Интерфакс-Запад".
"Вчера на предприятие прибыл первый состав с норвежской нефтью, сегодня после обеда первые тонны непосредственно поступили на технологическую установку для первичной переработки", - сказал представитель НПЗ.
По его словам, ожидается, что в полном объеме закупленная в Норвегии партия 86 тыс. тонн нефти с месторождения имени Юхана Свердрупа, поступит на НПЗ к середине февраля.
Он также сообщил, что продолжаются поставки на НПЗ нефти от НК группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. С конца декабря "Нафтан" перерабатывает порядка 16 тыс. тонн нефти в сутки, что составляет порядка 40-50% традиционной загрузки мощностей предприятия в прошлом году.
Как сообщалось, генеральный директор предприятия Александр Демидов накануне отметил, что "Нафтан" изучит возможность долгосрочной переработки норвежской нефти после анализа работы с первой закупленной партией.
"Мы взяли этот сорт первый раз, сейчас отработаем все аспекты, начнется его переработка на технологических установках, после этого сделаем технологические выводы по поводу дальнейшей работы", - сказал Демидов. "Есть потенциал и перспектива в принципе, на мой взгляд, у этого сорта по сравнению с Urals очень серьезная", - констатировал гендиректор "Нафтана".
Ранее сообщалось, что норвежское судно Breiviken доставило в минувшую пятницу в порт Клайпеды 86 тыс. тонн нефти, предназначенной для белорусского нефтеперерабатывающего завода "Нафтан". Доставка ее до НПЗ осуществляется по железной дороге.
Поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), хотя с 4 января поставки были частично возобновлены нефтяными компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.
Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Кроме того, по словам президента страны Александра Лукашенко, переговоры о поставках нефти ведутся также с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
21 января Лукашенко заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30-40% всей потребности, а по 30% нефти она должна импортировать через страны Балтии и Украину.
В прошлом году Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти.
"Вчера на предприятие прибыл первый состав с норвежской нефтью, сегодня после обеда первые тонны непосредственно поступили на технологическую установку для первичной переработки", - сказал представитель НПЗ.
По его словам, ожидается, что в полном объеме закупленная в Норвегии партия 86 тыс. тонн нефти с месторождения имени Юхана Свердрупа, поступит на НПЗ к середине февраля.
Он также сообщил, что продолжаются поставки на НПЗ нефти от НК группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. С конца декабря "Нафтан" перерабатывает порядка 16 тыс. тонн нефти в сутки, что составляет порядка 40-50% традиционной загрузки мощностей предприятия в прошлом году.
Как сообщалось, генеральный директор предприятия Александр Демидов накануне отметил, что "Нафтан" изучит возможность долгосрочной переработки норвежской нефти после анализа работы с первой закупленной партией.
"Мы взяли этот сорт первый раз, сейчас отработаем все аспекты, начнется его переработка на технологических установках, после этого сделаем технологические выводы по поводу дальнейшей работы", - сказал Демидов. "Есть потенциал и перспектива в принципе, на мой взгляд, у этого сорта по сравнению с Urals очень серьезная", - констатировал гендиректор "Нафтана".
Ранее сообщалось, что норвежское судно Breiviken доставило в минувшую пятницу в порт Клайпеды 86 тыс. тонн нефти, предназначенной для белорусского нефтеперерабатывающего завода "Нафтан". Доставка ее до НПЗ осуществляется по железной дороге.
Поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), хотя с 4 января поставки были частично возобновлены нефтяными компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.
Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Кроме того, по словам президента страны Александра Лукашенко, переговоры о поставках нефти ведутся также с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
21 января Лукашенко заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30-40% всей потребности, а по 30% нефти она должна импортировать через страны Балтии и Украину.
В прошлом году Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти.
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