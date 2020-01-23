23.01.2020

Проект иностранной компании заключается в создании производства спичечной соломки, которая затем будет экспортироваться для последующей обработки.





SOCALCO SARL является крупнейшим производителем спичек на африканском континенте.

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В Беларуси зарегистрирована компания «Белмэтч», которая займется производством спичечной соломки, сообщили в Национальном агентстве инвестиций и приватизации (НАИП).Инвестор проекта - компания SOCALCO SARL (Конго), которая входит в группу компаний DEWJI International со штаб-квартирой в ОАЭ. Компания приняла решение о создании производства в Витебской области и рассматривает преференциальный режим свободной экономической зоны "Витебск" в качестве основной площадки.