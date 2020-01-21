21.01.2020

Как сообщалось, Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь из-за недостижения договоренностей по цене. Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан") снизили загрузку до технологического минимума. В "Белнефтехиме" заявили, что готовы обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме. Экспорт нефтепродуктов был временно приостановлен. 4 января "Белнефтехим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В то же время правительство Беларуси сообщало, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.





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Беларусь закупила 80 тыс. т норвежской нефти для переработки на ОАО "Нафтан", - сообщил концерн "Белнефтехим".Нефть будет поставляться через Клайпедский порт. Поставка в Беларусь намечена в 20-х числах января железнодорожным транспортом.Перспективы дальнейших поставок норвежской нефти в Беларусь в концерне не уточняются.