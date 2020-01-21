21.01.2020

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Как сообщила пресс-служба Минлесхоза, к маю 2020 года планируется построить два пеллетных завода. Один на базе Борисовского опытного лесхоза, второй - Пружанского. Об этом во время рабочего совещания под руководством заместителя Премьер-министра Беларуси Владимира Дворника, которое состоялось на базе ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз», сообщил заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч.По его словам, строительство объектов осуществляется за счет собственных средств лесхозов. Так, стоимость проекта в ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» оценивается в 13,7 млн. рублей, в ГЛХУ «Пружанский лесхоз» - в 9,5 млн. рублей. На данный момент здесь продолжаются строительно-монтажные работы, начат монтаж технологического оборудования.Еще четыре пеллетных производства (в Кличевском, Новогрудском, Житковичском, Мозырском опытном лесхозах) будут введены в эксплуатацию до 1 июня 2020 года. Суммарная годовая мощность шести новых производств по выпуску пеллет составит порядка 156 тыс. тонн.Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит дополнительно вовлечь в переработку ежегодно до 350 тыс. куб. метров низкокачественной древесины и более 120 тыс. куб. метров отходов лесопиления. Ориентировочная стоимость проектов оценивается примерно в 70 млн. рублей. Всего на данных производствах планируется создание порядка 75 новых рабочих мест.