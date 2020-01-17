База земельного налога обновилась
17.01.2020
Каждый желающий может ознакомиться с налоговой базой для уплаты земельного налога в 2020 году. Такую информацию на своем интернет-ресурсе предоставляет национальное кадастровое агентство Госкомимущества - оператор государственного информационного ресурса "Регистр стоимости земель, земельных участков".
Налоговая база земельного налога определяется в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом, в белорусских рублях на 1 января календарного года, за который производится исчисление налога.
В соответствии с нормами указа №503 "О налогообложении", налоговая база земельного налога на 1 января 2020 года определяется по видам функционального использования земель. Для жилой многоквартирной, жилой усадебной и рекреационной зон - в белорусских рублях на дату оценки этих зон, проиндексированных с применением сложившегося индекса роста потребительских цен за 2018-й и прогнозных индексов роста потребительских цен на 2019 и 2020 годы; для общественно-деловой и производственной зон - в белорусских рублях на дату кадастровой оценки земель, проиндексированных с применением прогнозного индекса роста потребительских цен на 2020 год.
По информации Минфина, размер сложившегося индекса роста потребительских цен за 2018 год составляет 104,9%, размеры прогнозных индексов роста потребительских цен на 2019 и 2020 годы - 105,9% и 105% соответственно.
В Госкомимуществе обращают внимание, что при определении кадастровой стоимости для расчета налоговой базы земельного налога с помощью vl.nca.by необходимо пользоваться разделом "Налоговая база земельного налога", в котором кадастровая стоимость для расчета налоговой базы земельного налога определяется автоматически по описанному выше алгоритму.
С правилами исчисления и уплаты земельного налога можно ознакомиться на официальном сайте Министерства по налогам и сборам, а проверить объекты налогообложения - в личном кабинете плательщика (для физлиц).
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