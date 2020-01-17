17.01.2020





Одним из ключевых показателей эффективности работы правительства на 2020 год является рост валового внутреннего продукта на 2,8%. По прогнозам, в первом квартале рост ВВП должен составить 0,7% (1,6% в первом полугодии, 2,2% в январе-сентябре, 2,8% по итогам года).





Рост ВВП Беларуси в 2019 году, который был запланирован на уровне 4%, составил только 1,2%.Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br132 млрд, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню 2018 года.Индекс-дефлятор ВВП в 2019 году по отношению к предыдущему году составил 106,5%.