Латвия подтвердила возможность поставок нефти в Беларусь через свои порты
16.01.2020
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтверждает возможность поставок нефти в Беларусь через латвийские порты. Об этом он заявил сегодня журналистам после встречи с Президентом Беларуси Лукашенко.
По его словам, латвийская сторона видит большое пространство для развития сотрудничества. "С одной стороны, можно экспортировать из Беларуси через латвийские порты нефтепродукты. Но можно обсуждать и другую возможность - импорт нефти со всего мира через Латвию в Беларусь. Мы обсуждаем уже такие возможности. Конечно, компаниям нужно исследовать этот вопрос, потому что бизнес должен быть взаимовыгодным. Здесь мы видим большие возможности для Латвии и Беларуси", - приводит БЕЛТА слова Кариньша.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, когда возможно достижение подобных договоренностей, премьер-министр сказал: "Этот вопрос следует задавать компаниям. Что касается правительства, оно в высшей степени заинтересовано в развитии бизнес-возможностей. Здесь вопрос практический. Нужно общаться с терминалами, железнодорожными компаниями, которые будут обеспечивать эти поставки".
По его словам, латвийская сторона видит большое пространство для развития сотрудничества. "С одной стороны, можно экспортировать из Беларуси через латвийские порты нефтепродукты. Но можно обсуждать и другую возможность - импорт нефти со всего мира через Латвию в Беларусь. Мы обсуждаем уже такие возможности. Конечно, компаниям нужно исследовать этот вопрос, потому что бизнес должен быть взаимовыгодным. Здесь мы видим большие возможности для Латвии и Беларуси", - приводит БЕЛТА слова Кариньша.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, когда возможно достижение подобных договоренностей, премьер-министр сказал: "Этот вопрос следует задавать компаниям. Что касается правительства, оно в высшей степени заинтересовано в развитии бизнес-возможностей. Здесь вопрос практический. Нужно общаться с терминалами, железнодорожными компаниями, которые будут обеспечивать эти поставки".
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