15.01.2020

Всего в течение 2019 года было обследовано 1,3 тыс. км линейной части трубопроводов. Диагностику, согласно заключенному договору, проводила международная компания "Бейкер Хьюз технологии и трубопроводный сервис". Результаты проделанной работы были отражены в отчете с рекомендациями по ремонту дефектов. В соответствии с ними ОАО "Гомельтранснефть Дружба" разработало план-график их устранения.





ОАО "Гомельтранснефть Дружба" начало ремонтные работы на участке нефтепровода Мозырь-Брест-3.Ремонту подлежат 17-й и 30-й км магистрального нефтепровода Мозырь-Брест-3. Во время диагностики здесь было обнаружено значительное скопление однородных дефектов в рамках одной секции трубопровода. "Кроме того, участки находятся в зоне с высокой антропогенной активностью вблизи населенных пунктов и водоемов. Этим обусловлены существенные экологические риски деятельности предприятия", - пояснили в ОАО "Гомельтранснефть Дружба".Предусмотрена также замена секций общей протяженностью 40 м. Работы планируется завершить 17 января. Как уточнили в компании, эти работы влекут ограничение технических возможностей трубопровода DN700 на участке Мозырь-Брест в январе. Белорусский оператор уведомил об этом обстоятельстве ПАО "Транснефть".