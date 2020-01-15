Петриковский ГОК выпустит в 2020 году 300 тыс. т калиийных удобрений
15.01.2020
В 2021 году будет запущена первая очередь Петриковского ГОКа, сообщил генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый.
"Это не отсрочка, это планово. Комбинат невозможно запустить и сразу выйти на проектные мощности: после запуска в 2021 году он будет выходить на проектную мощность в течение трех лет", - сказал Иван Головатый.
В строительство Петриковского ГОКа уже вложено порядка $690 млн. В этом году планируется направить для реализации проекта еще $200-250 млн.
По словам гендиректора, производственные мощности "Беларуськалия" составляют 12,9 млн т удобрений в год. С вводом Петриковского комбината и выходом на проектную мощность они увеличатся до 15,5 млн т удобрений.
Говоря об итогах работы "Беларуськалия" в 2019 году, Иван Головатый проинформировал, что около 90% продукции предприятия было экспортировано, 10% пошло на внутренний рынок. Сейчас загрузка предприятия временно снижена и составляет около 75%.
Как сообщалось, возведение Петриковского ГОКа является самым масштабным инвестиционным проектом ОАО "Беларуськалий". Проект предполагает строительство рудника и сильвинитовой обогатительной фабрики. Петриковский ГОК будет выпускать 1,5 млн т калийных удобрений в год с возможностью наращивания объемов до 3 млн т. Как ожидается, в 2020 году на предприятии произведут 300 тыс. т, в 2021-м - 800 тыс. т. В 2023 году предприятие выйдет на проектную мощность с обеспечением выпуска 1,5 млн т удобрений в год.
"Это не отсрочка, это планово. Комбинат невозможно запустить и сразу выйти на проектные мощности: после запуска в 2021 году он будет выходить на проектную мощность в течение трех лет", - сказал Иван Головатый.
В строительство Петриковского ГОКа уже вложено порядка $690 млн. В этом году планируется направить для реализации проекта еще $200-250 млн.
По словам гендиректора, производственные мощности "Беларуськалия" составляют 12,9 млн т удобрений в год. С вводом Петриковского комбината и выходом на проектную мощность они увеличатся до 15,5 млн т удобрений.
Говоря об итогах работы "Беларуськалия" в 2019 году, Иван Головатый проинформировал, что около 90% продукции предприятия было экспортировано, 10% пошло на внутренний рынок. Сейчас загрузка предприятия временно снижена и составляет около 75%.
Как сообщалось, возведение Петриковского ГОКа является самым масштабным инвестиционным проектом ОАО "Беларуськалий". Проект предполагает строительство рудника и сильвинитовой обогатительной фабрики. Петриковский ГОК будет выпускать 1,5 млн т калийных удобрений в год с возможностью наращивания объемов до 3 млн т. Как ожидается, в 2020 году на предприятии произведут 300 тыс. т, в 2021-м - 800 тыс. т. В 2023 году предприятие выйдет на проектную мощность с обеспечением выпуска 1,5 млн т удобрений в год.
ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В состав предприятия входят четыре рудоуправления, вспомогательные и обслуживающие подразделения.
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