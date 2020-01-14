Инфляция по итогам года составила 4,7%
14.01.2020
Национальный статистический комитет привел данные по индексу потребительских цен на товары и услуги в декабре 2019 года. По сравнению с ноябрем 2019 года он вырос на 0,5%, а с декабрем 2018 года - на 4,7%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года составил 100,1%, с декабрем 2018-го - 103,5%.
Продовольственные товары в декабре подорожали на 0,5% по сравнению с ноябрем 2019 года и на 4,3% - по сравнению с декабрем 2018-го.
Цены на непродовольственные товары выросли на 0,4% по сравнению с ноябрем 2019 года и на 3,7% по сравнению с декабрем 2018-го.
Услуги в декабре в сравнении с ноябрем этого года подорожали на 0,8%, по сравнению с декабрем 2018-го - на 6,9%.
Инфляция в 2018 году в Беларуси составила 5,6%, в 2017-м - 4,6%.
Как сообщалось, основной целью денежно-кредитной политики в 2019 году было ограничение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, в пределах 5% (декабрь 2019 года к декабрю 2018-го). Дважды за год Белстат фиксировал дефляцию - в июне и августе.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года составил 100,1%, с декабрем 2018-го - 103,5%.
Продовольственные товары в декабре подорожали на 0,5% по сравнению с ноябрем 2019 года и на 4,3% - по сравнению с декабрем 2018-го.
Цены на непродовольственные товары выросли на 0,4% по сравнению с ноябрем 2019 года и на 3,7% по сравнению с декабрем 2018-го.
Услуги в декабре в сравнении с ноябрем этого года подорожали на 0,8%, по сравнению с декабрем 2018-го - на 6,9%.
Инфляция в 2018 году в Беларуси составила 5,6%, в 2017-м - 4,6%.
Как сообщалось, основной целью денежно-кредитной политики в 2019 году было ограничение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, в пределах 5% (декабрь 2019 года к декабрю 2018-го). Дважды за год Белстат фиксировал дефляцию - в июне и августе.
Монетарная политика в 2020 году будет направлена на стабилизацию инфляции на уровне не более 5%. По прогнозам, в первом квартале она не должна превысить 2,5%, в январе-июне - 3,2%, в январе-сентябре - 3,6%.
Последние новости рубрики
-
14.01.2020Инфляция по итогам года составила 4,7%
-
13.01.2020Гродненский стеклозавод откроет предприятие по производству пивных бутылок
-
13.01.2020«Камволь» начнет производство суконных тканей
-
10.01.2020Три залежи нефти с запасами 800 тыс. тонн открыты в Гомельской области
-
10.01.2020«Моготекс» обновил оборудование на ткацкой фабрике
-
09.01.2020Всемирный банк подтвердил снижение роста экономики Беларуси
-
08.01.2020Золотовалютные резервы Беларуси на 1 января составили 9,4 млрд. долларов США
-
04.01.2020Определена таксовая стоимость на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню
-
04.01.2020В Пинске закрылась спичечная фабрика
-
04.01.2020В Литве готовы импортировать нефть для Беларуси
-
03.01.2020Мозырский НПЗ завершает строительство нового комплекса
-
03.01.2020Белорусские НПЗ вынужденно снизили загрузку до минимума
-
27.12.2019«Белвест» усовершенствует производство
-
26.12.2019Большинство экспертов прогнозирует снижение цен на нефть в 2020 г
-
20.12.2019Производство железобетона могут начать в Новолукомле
Январь 2020 | Декабрь 2019 | Ноябрь 2019 | Октябрь 2019 | Сентябрь 2019 | Август 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | Апрель 2019 | Март 2019 | Февраль 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2018 | Ноябрь 2018 | Октябрь 2018 | Сентябрь 2018 | Август 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006