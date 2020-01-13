Гродненский стеклозавод откроет предприятие по производству пивных бутылок
13.01.2020
ОАО «Гродненский стеклозавод» построит в д.Аульс производство, где планируется выпускать более 242 миллионов бутылок в год.
О проекте нового стекольного предприятия в начале декабря прошлого года рассказывал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.
По сути, новый стеклозавод появится на площадке СЭЗ «Гродноинвест» в Аульсе и займет площадь в 12,2 га. Его основу составит стекловаренная печь мощностью в 220 тонн продукции в сутки. Всего будет работать 3 технологические линии. Сообщается, что производство будет выпускать исключительно пивную бутылку, но двух видов — облегченная цветная на 0,5л в количестве 164,8 млн штук в год и обычная бутылка того же объема в количестве 77,5 млн штук за год. Работа будет вестись круглосуточно, в две смены.
Начало строительства запланировано на первое полугодие этого года. Окончание стройки по планам должно произойти во втором полугодии 2022 года. Отметим, что общая стоимость проекта составит примерно 45 миллионов долларов. Производство позволит создать 120 новых рабочих мест.
О проекте нового стекольного предприятия в начале декабря прошлого года рассказывал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.
По сути, новый стеклозавод появится на площадке СЭЗ «Гродноинвест» в Аульсе и займет площадь в 12,2 га. Его основу составит стекловаренная печь мощностью в 220 тонн продукции в сутки. Всего будет работать 3 технологические линии. Сообщается, что производство будет выпускать исключительно пивную бутылку, но двух видов — облегченная цветная на 0,5л в количестве 164,8 млн штук в год и обычная бутылка того же объема в количестве 77,5 млн штук за год. Работа будет вестись круглосуточно, в две смены.
Начало строительства запланировано на первое полугодие этого года. Окончание стройки по планам должно произойти во втором полугодии 2022 года. Отметим, что общая стоимость проекта составит примерно 45 миллионов долларов. Производство позволит создать 120 новых рабочих мест.
По 7 февраля текущего года проект будет проходить общественные обсуждения. Ознакомиться с документацией по ОВОС можно на сайте «Гродненского стеклозавода» или на сайте Гродненского горисполкома (в разделе «Общественные обсуждения»).
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