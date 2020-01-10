10.01.2020

ОАО «Моготекс» перешло к следующему этапе проекта по техперевооружению производства.





По словам главного инженера предприятия Петра Скачкова, реализация проекта по обновлению ткацкой фабрики предприятия началась в 2018 году. К концу 2019-го оборудование в рамках проекта «Выпуск новых тканей и тканей с новыми потребительскими свойствами» установлено в полном объеме и уже ведется его пуско-наладка. Выйти на проектную мощность обновленного производства «Моготекс» планирует в декабре текущего года.





Для размещения нового оборудования, не останавливая производство, в течение 2019 года демонтировали около 30% ткацких станков фабрики старого образца. «Спасибо нашим работникам, они понимали ситуацию, мирились с условиями, благодаря чему установка нового оборудования осуществлена в запланированные сроки», – отметил Петр Скачков.Он также рассказал о том, что реализация проекта по обновлению ткацкой фабрики позволит предприятию увеличить выпуск инновационной продукции до 38,2% в общем объеме производимой. Кроме этого, техперевооружение подразделений даст возможность улучшить качество продукции, значительно расширить ее ассортимент, уменьшить себестоимость и выйти на новые рынки сбыта.В настоящее время на новом оборудовании отрабатывается технический регламент, нарабатываются пробные образцы, которые будут отгружены потенциальным потребителям для апробирования на своем оборудовании. На предприятии планируют процедуру ознакомления осуществить в течение первого полугодия, а до конца текущего года загрузить новые машины на полную мощность.