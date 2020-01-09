09.01.2020

Наиболее оптимистичный прогноз по росту белорусской экономики в 2020 году сделало инвестагентство Renaissaence Capital, оно ожидает рост ВВП Беларуси до 2,5%.





Всемирный банк подтвердил пониженный в ноябре прошлого года прогноз по росту экономики Беларуси в 2020-2021 годах.В 2020 году ожидается рост ВВП Беларуси на уровне 0,9%, в 2021 году – замедление до 0,5%, сообщается в январском экономическом докладе ВБ "Глобальные экономические перспективы", опубликованном в четверг. По сравнению с июньским прогнозом динамика роста ВВП Беларуси в 2020 и 2021 году снижена на 0,4 и 0,7 процентного пункта соответственно.По оценке ВБ, в 2022 году сохранится положительная динамика роста ВВП Беларуси на уровне 0,5%.По итогам 2019 года ВБ ожидает рост ВВП Беларуси на уровне 1%.Как сообщалось, соответствующие оценки по прогнозу ВВП Беларуси ВБ представил в ноябре 2019 года.Пересмотр осуществлен "на фоне ожидаемого ухудшения внешних условий, ограниченных возможностей для стимулирования спроса, а также неопределенностью в отношении белорусско-российских переговоров по вопросам дальнейшей экономической интеграции и оказания двусторонней финансовой поддержки", поясняли в ВБ.Как отмечал в ноябре на пресс-конференции экономист ВБ Кирилл Гайдук, прогноз банка в середине года основывался на предположении о том, что "будет какая-либо компенсация, скажем, в районе 50% от потенциальных потерь Беларуси от налогового маневра". "Сейчас мы видим, что пока ситуация очень неопределенная, поэтому наш (новый - ИФ) прогноз построен на том, что компенсации пока не предвидится", - добавил он.Гайдук также предположил, что при возможности более благоприятных условий для заимствований на внешних рынках, "возможен какой-то позитивный импульс для роста" экономики Беларуси. "Но, опять же, это не будет какой-то скачок, который позволит выйти на темпы роста свыше 2% в год в реальном выражении", - подчеркнул он.Как сообщалось, ВВП Беларуси в январе-ноябре 2019 года вырос на 1,1%.В 2018 году экономический рост в стране составил 3% при прогнозе 3,5%. Правительство в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП на 4%. Белорусские власти ожидают рост ВВП в 2020 году по целевому прогнозу на 2,8%, по консервативному сценарию - в пределах 1,9%.Между тем, ВБ и другие ведущие мировые фининституты ухудшили свои прогнозы по росту экономики Беларуси в 2019-2020 годах на фоне отсутствия договоренностей с Москвой о компенсации роста издержек из-за налогового маневра в РФ. Так, ЕБРР в начале декабря сообщил, что ожидает замедления роста экономики Беларуси до 1,2% в 2020 году. В октябре МВФ ухудшил прогноз роста ВВП республики в 2020 году до 0,3%. По оценке ЕАБР, ВВП страны в 2020 году может вырасти в пределах 1,5%.