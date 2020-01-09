08.01.2020

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Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2020 года, по предварительным данным, составили 9 393,5 млн. долларов США (в эквиваленте). Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем золотовалютных резервов на 1 января 2020 года должен был составить не менее 7,1 млрд. долларов США.В целом по итогам 2019 года международные резервные активы увеличились на 2,2 млрд. долларов США (на 31,2 процента), в том числе за декабрь – на 234,7 млн. долларов США (на 2,6 процента), сообщила пресс-служба Национального банка Беларуси.Пополнение золотовалютных резервов в 2019 году осуществлялось в основном за счет покупки Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в иностранной валюте, а также эмиссии Министерством финансов и Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте.При этом Правительством и Национальным банком за 2019 год исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 4,2 млрд. долларов США, в том числе в декабре порядка 355 млн. долларов США.В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года с учетом погашения Правительством Республики Беларусь и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 7,3 млрд. долларов США.