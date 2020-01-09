Нефть для белорусских НПЗ подорожала на 34%
20.12.2019
Цена сырья, поставляемого на белорусские НПЗ, увеличилась в течение нынешнего года на 34%. На это повлияли рост котировок нефти, налоговый маневр и вызванные этим колебания курса белорусского рубля
Об этом заявил интервью «Нефтехимии» заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков. На стоимость сырья для отечественных НПЗ повлиял, как рост мировых цен, так и налоговый маневр, который проводит Россия.
«В декабре 2019 года рост цены нефти продолжился, средняя котировка возросла до 66,3 доллара за баррель, в отдельные пиковые моменты она достигает уже 69 долларов за баррель. С учетом роста котировок нефти (более чем на 15%), негативного влияния налогового маневра и вызванных этим колебаний курса белорусского рубля цена сырья, поставляемого на белорусские НПЗ, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года», — сказал он.
По словам Бунакова, цены влияют на эффективность нефтепереработки. В «Белнефтехиме» ожидают, что в следующем году рост стоимости сырья продолжится. Котировки могут превысить 80 долларов за баррель.
Об этом заявил интервью «Нефтехимии» заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков. На стоимость сырья для отечественных НПЗ повлиял, как рост мировых цен, так и налоговый маневр, который проводит Россия.
«В декабре 2019 года рост цены нефти продолжился, средняя котировка возросла до 66,3 доллара за баррель, в отдельные пиковые моменты она достигает уже 69 долларов за баррель. С учетом роста котировок нефти (более чем на 15%), негативного влияния налогового маневра и вызванных этим колебаний курса белорусского рубля цена сырья, поставляемого на белорусские НПЗ, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года», — сказал он.
По словам Бунакова, цены влияют на эффективность нефтепереработки. В «Белнефтехиме» ожидают, что в следующем году рост стоимости сырья продолжится. Котировки могут превысить 80 долларов за баррель.
Рост цен на сырье сказывается на стоимости моторного топлива в Беларуси. В декабре «Белнефтехим» раз в неделю увеличивает цены на АЗС на 1 копейку.
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