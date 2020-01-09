20.12.2019

Рост цен на сырье сказывается на стоимости моторного топлива в Беларуси. В декабре «Белнефтехим» раз в неделю увеличивает цены на АЗС на 1 копейку.





Цена сырья, поставляемого на белорусские НПЗ, увеличилась в течение нынешнего года на 34%. На это повлияли рост котировок нефти, налоговый маневр и вызванные этим колебания курса белорусского рубляОб этом заявил интервью «Нефтехимии» заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков. На стоимость сырья для отечественных НПЗ повлиял, как рост мировых цен, так и налоговый маневр, который проводит Россия.«В декабре 2019 года рост цены нефти продолжился, средняя котировка возросла до 66,3 доллара за баррель, в отдельные пиковые моменты она достигает уже 69 долларов за баррель. С учетом роста котировок нефти (более чем на 15%), негативного влияния налогового маневра и вызванных этим колебаний курса белорусского рубля цена сырья, поставляемого на белорусские НПЗ, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года», — сказал он.По словам Бунакова, цены влияют на эффективность нефтепереработки. В «Белнефтехиме» ожидают, что в следующем году рост стоимости сырья продолжится. Котировки могут превысить 80 долларов за баррель.