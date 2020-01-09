19.12.2019





Новое предприятие «Омск Карбон Могилев» начало выпуск продукции в рамках проведения пуско-наладочных работ. Как и планировалось, к этому моменту предприятие получило необходимый пакет разрешительной документации, которая прошла тщательную проверку со стороны контрольно-надзорных органов, сообщили в пресс-службе завода.Отметим, производство технического углерода в Могилеве ориентировано на глобальных потребителей Евросоюза и Беларуси. На внутреннем рынке с выходом на полную мощность предприятие на 100% закроет потребность Беларуси в основных марках техуглерода, в том числе и такого гиганта, как «Белшина». Сегодня на «Омск Карбон Могилев» уже работает 370 человек. Общий объем капиталовложений в проект составляет более 100 млн. евро.Накануне пуска «Омск Карбон Могилев» с визитом посетил торговый представитель России в Республике Беларусь Юрий Золотарев. Подобные визиты на предприятие носят регулярный характер. Ведь реализации этого инвестиционного проекта международного значения уделяется серьезное внимание со стороны органов государственной власти обоих государств. Cегодня «Омск Карбон Могилев» является реальным примером интеграций двух экономик – российской и белорусской.Председатель совета директоров ООО «Омсктехуглерод» Валерий Каплунат и генеральный директор ИООО «Омск Карбон Могилев» Марат Игизбаев ознакомили Юрия Золотарева с ходом пуско-наладочных работ, рассказали о готовности предприятия выполнять взятые на себя обязательства по выпуску продукции и провели экскурсию по производственной площадке. За год проделана большая работа. К моменту запуска первого потока смонтировано и введено в эксплуатацию основное оборудование. Установлены современные очистные системы, с применением которых «Омск Карбон Могилев» встанет в один ряд с самыми передовыми заводами мира. В том числе и в части экологии, ведь экологический аспект напрямую влияет на экономическую успешность проекта. С пуском первого потока одновременно начнет работу и автоматизированная система контроля выбросов загрязняющих веществ. Добавим также, что в течение года активно велось строительство второго технологического потока. Сейчас его готовность составляет 85%.Юрий Золотарев высоко оценил проделанную работу и высказал уверенность в успешности проекта.