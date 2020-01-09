На гомельской ТЭЦ-2 повысят надежность и экономичность энергетического оборудования
19.12.2019
Гомельская ТЭЦ-2 наметила план модернизации на 2020 год, рассказал директор филиала РУП "Гомельэнерго" Гомельская ТЭЦ-2 Юрий Зенович-Лешкевич-Ольпинский.
Обновление технической и технологической базы на предприятии - постоянный процесс. В 2019 году завершили несколько значимых проектов. К примеру, модернизирована автоматическая система контроля водно-химического режима энергоблока №3. Новая система с современными устройствами и приборами позволяет непрерывно измерять и сохранять такие параметры, как содержание кислорода, электропроводимость, рН среды. Дополнительно предусмотрены автоматизированные рабочие места с отображением текущих и архивных значений контролируемых параметров.
Реконструирована также система подогрева мазута с установкой регуляторов уровня с электроприводом. Она позволяет использовать конденсат пара из подогревателей мазута для подпитки тепловой сети. Для предотвращения попадания мазута в теплосеть на трубопроводе конденсата установлен сигнализатор нефтепродуктов, отслеживающий их содержание в воде. За первый месяц реализация этого проекта позволила сэкономить 4 т условного топлива и 700 т химически очищенной воды.
Основные ориентиры на будущее - модернизация и реконструкция действующего оборудования. В 2020 году на предприятии планируют реализовать ряд проектов, направленных на повышение надежности и экономичности работы энергетического оборудования. На ближайшую перспективу Юрий Зенович-Лешкевич-Ольпинский обозначил дальнейшее внедрение регулируемых электроприводов на оборудовании, реконструкцию градирни №2 с установкой современной водораспределительной системы, повышение надежности электротехнического оборудования с заменой вводов на закрытом распределительном устройстве 110 кВ и др.
Также со временем актуализируется вопрос модернизации котельного и турбинного оборудования. Эту тему на предприятии держат на контроле, заверил руководитель.
По словам Юрия Зеновича-Лешкевича-Ольпинского, поставленная перед филиалом задача по созданию условий для оптимальной интеграции нового объекта в энергосистему выполнена. "В 2016 году впервые среди теплоэлектроцентралей страны на Гомельской ТЭЦ установлены электрокотлы суммарной электрической мощностью 80 МВт. Будем эффективно работать и использовать их после внедрения АЭС. Это позволит обеспечить маневренность ТЭЦ в период ночного снижения электропотребления при вводе в эксплуатацию БелАЭС и увеличить выработку электроэнергии на АЭС за счет снижения отпуска электроэнергии от Гомельской ТЭЦ-2 в периоды ночного минимума нагрузки энергосистемы", - рассказал руководитель. Максимально возможный отпуск тепла потребителям от электрокотлов составляет 69 Гкал/час.
Гомельская ТЭЦ-2 является самой крупной теплоэлектроцентралью в юго-восточном регионе страны. Станция вырабатывает 33% тепловой энергии в области.
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