На металлопрокатном заводе в Миорах начинают прокатку оборудования
19.12.2019
Новый металлопрокатный завод в Миорах планируется запустить в первой половине следующего года.
Три года назад на окраине небольшого райцентра Миоры на Витебщине была забита первая свая будущего металлопрокатного завода. Строительство предприятия ведется в соответствии с Государственной программой инновационного развития Беларуси на 2016 — 2020 годы и Указом Главы государства от 9 июня 2014 года № 271. Главным инвестором является австрийское ООО «ММПЗ-групп». Объем инвестиций составляет около 300 миллионов евро. На заводе нынче приступают к обкатке оборудования.
На территории предприятия уже выросло необычное по архитектуре административное здание из стекла и бетона. Здесь еще вовсю работают строители, а вот цех площадью 40 тысяч квадратных метров практически готов. Основное технологическое оборудование, изготовленное по спецзаказу металлургов, сюда везли из Германии, поставщик — компания SMS group GmbH. Вспомогательное доставляли из ее филиалов в разных странах и других фирм. Например, линия поперечной резки прибыла из Испании, компрессоры и станцию водоподготовки встречали из Германии.
Генеральный директор Миорского металлопрокатного завода ООО «МНПЗ-групп» Петр Шимукович рассказал, что стан холодной прокатки будет стартовать первым и что на проверку оборудования в действии уйдет шесть недель. «Уже в феврале приступим к работе с металлом и подадим на линию сырье — горячекатаный прокат толщиной 4 мм в бухтах. Там его толщина уменьшится до 0,2 мм. Затем он попадет вот на эту огромную линию, где будет осуществляться его очистка от загрязнений. Да-да, металл в обязательном порядке тщательно вымывается. Потом колпаковые печи обжига. Они начнут функционировать в марте. Сейчас уже заканчивается монтаж прокатно-дрессировочного стана (тут металл будет «учиться» становиться упругим). Последний этап — линия электролитического лужения. Все. Первый лист белой жести мы рассчитываем получить в конце мая следующего года. Это будет означать запуск предприятия», - сообщил гендиректор.
Итак, на входе — лист толстой жести в качестве сырья. На выходе — белая жесть толщиной от 0,1 миллиметра и выше в зависимости от заказа покупателей, покрытая слоем олова и пригодная для производства всевозможной упаковочной тары для консервной, парфюмерной, косметической и других отраслей промышленности.
Новый металлопрокатный завод — единственный в своем роде не только на территории Беларуси, но и на постсоветском пространстве. Выпуском белой жести занимается еще Магнитогорск, но там своя специфика. Так же, как и на предприятии в Словакии. Мощности миорского — 240 тысяч тонн жести в год. А потребности отечественного рынка — около 30 тысяч тонн. Так что 210 тысяч тонн заводчане смогут отправлять на экспорт. Основные направления торговых рынков уже определены.
В общей сложности на реализацию идеи ушло более пяти лет. Не потерял ли проект актуальности? Насколько востребована сейчас жестяная тара? Петр Шимукович предлагает посмотреть последние мировые новости: десятки прогрессивных стран сегодня протестуют против использования пластиковой упаковки, которая может лежать в земле и на дне моря несколько столетий. То ли дело жесть. Она либо превратится в безвредные отходы, либо будет повторно переработана. Так что популярность данного вида упаковочного сырья только возрастает.
В настоящее время на предприятии, помимо полутысячи представителей подрядчиков, уже трудятся свыше 300 человек персонала ММПЗ. Количество штатных сотрудников вскоре удвоится.
«Мы принимаем на работу жителей как Миорского, так и близлежащих районов, — отмечает Петр Николаевич. — Они проходят обучение в Германии, Швейцарии, Бельгии, России. Получают соответствующие удостоверения, фирмы-производители официально допускают их к эксплуатации своего оборудования», - рассказал Петр Шимукович.
"СБ"
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