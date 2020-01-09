19.12.2019

Новый металлопрокатный завод в Миорах планируется запустить в первой половине следующего года.







Три года назад на окраине небольшого райцентра Миоры на Витебщине была забита первая свая будущего металлопрокатного завода. Строительство предприятия ведется в соответствии с Государственной программой инновационного развития Беларуси на 2016 — 2020 годы и Указом Главы государства от 9 июня 2014 года № 271. Главным инвестором является австрийское ООО «ММПЗ-групп». Объем инвестиций составляет около 300 миллионов евро. На заводе нынче приступают к обкатке оборудования.

На территории предприятия уже выросло необычное по архитектуре административное здание из стекла и бетона. Здесь еще вовсю работают строители, а вот цех площадью 40 тысяч квадратных метров практически готов. Основное технологическое оборудование, изготовленное по спецзаказу металлургов, сюда везли из Германии, поставщик — компания SMS group GmbH. Вспомогательное доставляли из ее филиалов в разных странах и других фирм. Например, линия поперечной резки прибыла из Испании, компрессоры и станцию водоподготовки встречали из Германии.

Генеральный директор Миорского металлопрокатного завода ООО «МНПЗ-групп» Петр Шимукович рассказал, что стан холодной прокатки будет стартовать первым и что на проверку оборудования в действии уйдет шесть недель. «Уже в феврале приступим к работе с металлом и подадим на линию сырье — горячекатаный прокат толщиной 4 мм в бухтах. Там его толщина уменьшится до 0,2 мм. Затем он попадет вот на эту огромную линию, где будет осуществляться его очистка от загрязнений. Да-да, металл в обязательном порядке тщательно вымывается. Потом колпаковые печи обжига. Они начнут функционировать в марте. Сейчас уже заканчивается монтаж прокатно-дрессировочного стана (тут металл будет «учиться» становиться упругим). Последний этап — линия электролитического лужения. Все. Первый лист белой жести мы рассчитываем получить в конце мая следующего года. Это будет означать запуск предприятия», - сообщил гендиректор.Итак, на входе — лист толстой жести в качестве сырья. На выходе — белая жесть толщиной от 0,1 миллиметра и выше в зависимости от заказа покупателей, покрытая слоем олова и пригодная для производства всевозможной упаковочной тары для консервной, парфюмерной, косметической и других отраслей промышленности.Новый металлопрокатный завод — единственный в своем роде не только на территории Беларуси, но и на постсоветском пространстве. Выпуском белой жести занимается еще Магнитогорск, но там своя специфика. Так же, как и на предприятии в Словакии. Мощности миорского — 240 тысяч тонн жести в год. А потребности отечественного рынка — около 30 тысяч тонн. Так что 210 тысяч тонн заводчане смогут отправлять на экспорт. Основные направления торговых рынков уже определены.В общей сложности на реализацию идеи ушло более пяти лет. Не потерял ли проект актуальности? Насколько востребована сейчас жестяная тара? Петр Шимукович предлагает посмотреть последние мировые новости: десятки прогрессивных стран сегодня протестуют против использования пластиковой упаковки, которая может лежать в земле и на дне моря несколько столетий. То ли дело жесть. Она либо превратится в безвредные отходы, либо будет повторно переработана. Так что популярность данного вида упаковочного сырья только возрастает.В настоящее время на предприятии, помимо полутысячи представителей подрядчиков, уже трудятся свыше 300 человек персонала ММПЗ. Количество штатных сотрудников вскоре удвоится.«Мы принимаем на работу жителей как Миорского, так и близлежащих районов, — отмечает Петр Николаевич. — Они проходят обучение в Германии, Швейцарии, Бельгии, России. Получают соответствующие удостоверения, фирмы-производители официально допускают их к эксплуатации своего оборудования», - рассказал Петр Шимукович.