19.12.2019

Кроме того, 99% выпускаемой на этих пеллетных заводах продукции будет отправляться на экспорт. Лесохозяйственные учреждения получат до $17-18 млн ежегодно. Продукция востребована в Литве, Латвии, есть предложения со стороны шведских компаний, прорабатываются вопросы поставок в Германию, Австрию, Италию.







В 2020 году в шести регионах Беларуси будут запущены пеллетные заводы.По поручению Президента, для повышения эффективности использования лесосырьевых ресурсов Министерство лесного хозяйства ведет строительство 6 заводов по выпуску древесного топлива. Эти производства заработают в первой половине следующего года на территории Борисовского опытного, Мозырского опытного, Пружанского, Кличевского, Новогрудского и Житковичского лесхозов. Общая годовая мощность заводов при этом должна составить около 156 тыс. т. пеллет в год.К слову, в строительство таких предприятий инвестируют около 75 млн. рублей. Это как собственные средства лесхозов, так и кредитные ресурсы. Будет создано около 80 рабочих мест. Планируется переработка до 350 тыс. м3 низкокачественной древесины и 120-130 тыс. т. опилок и отходов лесопиления.