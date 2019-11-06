Золотовалютные резервы увеличились до $9,19 млрд
Правительство и Национальный банк в октябре исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму около $225 млн.
"Увеличению уровня золотовалютных резервов в октябре способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также увеличение стоимости монетарного золота", - пояснили в Нацбанке.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд.
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