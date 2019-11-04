04.11.2019

В проекте к бюджету на 2020 год предполагается, что Беларусь поставит за рубеж в следующем году 9,96 млн т калийных удобрений.





При условии, что ставка на вывозные таможенные пошлины на калийные удобрения будет равняться €55, в бюджет поступит приблизительно 1,4 млрд рублей.





Напомним, что недавно Белорусская калийная компания и ее долгосрочный стратегический партнер в Индии, компания IPL, достигли соглашения, результатом которого стало подписание контракта на поставку калийных удобрений на индийский рынок по цене $280 за тонну CFR.





В январе-августе нынешнего года экспорт белорусских калийных удобрений составил 7,4 млн тонн.













