04.11.2019









Российские нефтяные компании в январе-октябре 2019 года снизили поставки нефти в Беларусь на 4,1% до 14,34 млн тонн нефти, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-октябре 2019 года составил 209,02 млн тонн, что на 5,6% выше аналогичного показателя 2018 года. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 5,04 млн баррелей.По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за десять месяцев текущего года всего было экспортировано 186,82 млн тонн нефтяного сырья (из них 170,23 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 38,79 млн тонн.В октябре в дальнее зарубежье было экспортировано 22,57 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 3,6%. Среднесуточный экспорт составил 5,34 млн тонн.Как сообщалось, Беларусь рассчитывает на поставку в 2019 году запланированных 18 млн тонн нефти из РФ, несмотря на снижение импорта нефтяного сырья в мае-июне из-за загрязнения МН "Дружба" хлорорганическими соединениями.