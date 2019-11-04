Светлогорский ЦКК выведут на проектную мощность в следующем году
01.11.2019
На базе ОАО "Светлогорский ЦКК" реализуется инвестпроект по строительству завода сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. т в год. С ходом реализации ознакомился премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время поездки по Гомельской области.
По словам председателя концерна "Беллесбумпром" Юрия Назарова, реализация проекта практически завершена. Завод выходит на стабильную работу. "Нету пиков производства или падения", - отметил председатель "Беллесбумпрома". Также устранены замечания надзорных органов. "Готовим объект к вводу в эксплуатацию в установленный срок: до 1 декабря планируем получить разрешительные документы. На следующий год стоит задача выводить его на проектные мощности", - пояснил Юрий Назаров.
При посещении древесно-подготовительного и других цехов руководителя правительства проинформировали о работе участков, решении технических вопросов, настройках технологических режимов.
По словам председателя концерна "Беллесбумпром" Юрия Назарова, реализация проекта практически завершена. Завод выходит на стабильную работу. "Нету пиков производства или падения", - отметил председатель "Беллесбумпрома". Также устранены замечания надзорных органов. "Готовим объект к вводу в эксплуатацию в установленный срок: до 1 декабря планируем получить разрешительные документы. На следующий год стоит задача выводить его на проектные мощности", - пояснил Юрий Назаров.
При посещении древесно-подготовительного и других цехов руководителя правительства проинформировали о работе участков, решении технических вопросов, настройках технологических режимов.
"Практически вся продукция экспортируется. Плюс задача нового завода - обеспечить сырьем для производства остальные целлюлозно-бумажные предприятия концерна. Целлюлоза отсюда идет в переработку", - сказал Юрий Назаров. Он также отметил, что продукция завода будет способствовать реализации задачи по переходу на альтернативную экологическую упаковку.
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