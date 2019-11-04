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Всемирный банк утвердил финансирование энергопроекта в Беларуси на 99,3 млн. долларов США

31.10.2019

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил финансирование в размере 99,3 млн. долларов США для нового проекта по расширению устойчивого энергопользования в Беларуси, сообщила пресс-служба Всемирного банка.

Проект направлен на перевод котельных, использующих природный газ, на древесную биомассу, а также на проведение тепловой модернизации многоквартирных жилых зданий. Кроме того, проект предполагает оказание технической помощи, направленной на реализацию страховой программы по тепловой модернизации и повышение уровня осведомлённости о новом финансовом механизме, позволяющем домохозяйствам софинансировать мероприятия по утеплению многоквартирных домов.

Финансирование предоставляется Всемирным банком (99,3 млн. долларов США), Европейским инвестиционным банком (99,3 млн. долларов США) и Глобальным экологическим фондом (3,65 млн. долларов США). Общий бюджет проекта - 202,25 млн. долларов США.

Первый компонент проекта будет направлен на снижение потребления природного газа посредством замены газовых котлов котлами на биомассе, установки оборудования для измельчения древесины и топливохранилищ, а также модернизации тепловых сетей. Второй компонент проекта будет направлен на проведение тепловой модернизации многоквартирных домов в двух пилотных областях - Гродненской и Могилевской.

Сегодня многие белорусы хотели бы утеплить свои дома и установить в квартирах системы контроля отопления и учета тепла, однако в большинстве случаев это достаточно дорого. Мы надеемся, что гранты и долгосрочные кредиты, предоставляемые в рамках этого проекта, будут стимулировать домохозяйства вкладывать средства в тепловую модернизацию и, тем самым, повышать уровень комфорта, снижать потребление тепла и, в конечном итоге, увеличивать стоимость своих квартир», - говорит Алекс Кремер, Постоянный представитель Всемирного банка в Беларуси.

Принятый в сентябре 2019 указ № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов» дает возможность жильцам провести тепловую модернизацию, получив рассрочку оплаты до 15 лет и до 50% безвозмездной субсидии от государства. В 2020 – 2025 годах долю государства в Гродненской и Могилевской областях профинансируют Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк.

Планируется, что в рамках реализации Проекта комплексная тепловая модернизация будет проведена примерно в 250 многоквартирных жилых домах. Экономия по счетам после проведения работ может достигать 40%.

Республика Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году. За время сотрудничества Республике Беларусь были выделены кредитные ресурсы в размере 1,7 миллиарда долларов США. На данный момент инвестиционный портфель Всемирного банка в Республике Беларусь включает восемь проектов на общую сумму 843,41 миллиона долларов США.>

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