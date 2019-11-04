Беларусь с 1 ноября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

31.10.2019

Будут повышены цены на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №727 от 29 октября 2019 года.



Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $88,3 за 1 т (ранее - $87,2).



Пошлина на прямогонный бензин повышена с $47,9 до $48,5 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $26,1 до $26,4 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.



Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 октября. Тогда они были снижен, сообщает сайт правительства Беларуси.