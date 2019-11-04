30.10.2019

Постановление вступает в силу после официального опубликования.







Новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам утверждены в Беларуси на период с 1 ноября 2019 г по 31 января 2020 г. Данное решение закреплено постановлением Министерства труда и социальной защиты №50 от 23 октября 2019 г.Согласно документу, БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 231,83 бел руб, что выше на 0,4% по сравнению с нормативом, установленным ранее (с 1 августа по 31 октября 2019 г он составлял 230,91 бел руб).По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:трудоспособное население – 257,86 бел руб (ранее – 257,05 бел руб);пенсионеры – 177,79 бел руб (ранее – 176,75 бел руб);студенты – 224,80 бел руб (ранее – 223,93 бел руб);дети в возрасте до трех лет – 149,63 бел руб (ранее – 147,18 бел руб);дети в возрасте от трех до шести лет – 205,16 бел руб (ранее – 203,38 бел руб);дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 251,19 бел руб (ранее – 250,19 бел руб).В связи с изменением БПМ с 1 ноября также увеличатся минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите. Также изменятся надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста и размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.