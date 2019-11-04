29.10.2019

"От 1 до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Это пока так, но это коммерческие переговоры", - сказал Бозумбаев журналистам в кулуарах правительства во вторник.





Казахстан и Беларусь предварительно обсуждают поставки казахстанской нефти и нефтепродуктов в объёме от 1 до 3,5 млн тонн в год, сообщил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.