Цена нефти для белорусских НПЗ вырастет еще на 17,7 доллара за одну тонну
29.10.2019
"В следующем году пройдет очередной этап налогового маневра в России, прогноз рассчитывается при котировке 60 долларов за один баррель нефти. Если эта цифра не изменится, цена нефти для белорусских НПЗ вырастет еще на 17,7 доллара за одну тонну. Это один из основных рисков для сохранения конкурентоспособности наших производителей.
Главная задача на 2020 год — это обеспечение сбалансированного развития белорусской нефтепереработки и нефтехимии. Сейчас предприятия разрабатывают бизнес-планы, конкретно рассчитывают стратегию работы, определяют мероприятия по повышению эффективности, резервы снижения затрат, вырабатывают совместно с торговыми компаниями согласованную стратегию экспорта в условиях усилившихся внешнеэкономических рисков. На основе этих бизнес-планов предприятий будет формироваться ценовая стратегия концерна на ближайший год", - рассказала Гурина в интервью sb.by.
Главная задача на 2020 год — это обеспечение сбалансированного развития белорусской нефтепереработки и нефтехимии. Сейчас предприятия разрабатывают бизнес-планы, конкретно рассчитывают стратегию работы, определяют мероприятия по повышению эффективности, резервы снижения затрат, вырабатывают совместно с торговыми компаниями согласованную стратегию экспорта в условиях усилившихся внешнеэкономических рисков. На основе этих бизнес-планов предприятий будет формироваться ценовая стратегия концерна на ближайший год", - рассказала Гурина в интервью sb.by.
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