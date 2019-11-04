БКК подписала контракт с Индией

28.10.2019

Белорусская калийная компания и ее долгосрочный стратегический партнер в Индии, компания IPL, достигли соглашения о поставках калийных удобрений на индийский рынок по цене 280 долларов за тонну CFR, сообщает пресс-служба БКК.



Установленная цена не только отражает текущую конъюнктуру, но и создает перспективу для активации удобренческого бизнеса во всех ключевых регионах.

